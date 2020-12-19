Войти
Шмыгаль похвастался количеством одолженных денег
позиция
Шмыгаль похвастался количеством одолженных денег
В США одобрили еще одну вакцину – поставки начнутся немедленно
резонанс
В США одобрили еще одну вакцину – поставки начнутся немедленно

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Число заболевших коронавирусом в Индии превысило 10 млн

438
Число заболевших коронавирусом в Индии превысило 10 млн

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Индии за минувшие сутки на 25 152 и достигло 10 004 599. Как сообщает в субботу индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, увеличилось за 24 часа на 347 и составило 145 136.

Таким образом, Индия стала второй страной в мире, число заболевших коронавирусной инфекцией в которой превысило 10 млн, после США (17 459 296 заболевших — по данным американского Университета Джонса Хопкинса). Индии потребовалось 325 дней с начала эпидемии, чтобы превысить показатель в 10 млн инфицированных. Страна также занимает третье место в мире по количеству летальных исходов из-за коронавируса (после США и Бразилии).

В то же время число выздоровевших от новой инфекции в Индии выросло за сутки на 29 885 и достигло 9 550 712. Как сообщает в субботу Минздрав, страна остается лидером по показателю выздоровления среди сильно пострадавших от инфекции государств — более 95% от общего числа заразившихся.

Лечение в настоящее время проходит 308 751 пациент, что на 5 080 меньше, чем сутками ранее. Минздрав подчеркивает, что в настоящее время на лечении находятся всего 3,14% от общего количества выявленных заболевших. По мнению ведомства, это является свидетельством «выверенной стратегии правительства по борьбе с пандемией». Показатель смертности с начала месяца находится на уровне около 1,45% от общего числа заразившихся. В ноябре этот показатель в среднем равнялся 1,5%.

Читайте также: Барак Обама назвал любимые фильмы 2020 года

Страна также входит в число мировых лидеров по количеству проведенных тестов на коронавирус. На утро субботы по всей Индии уже проведено более 160 млн тестов, только за минувшие 24 часа сделано 1 171 868 таких анализов, указывает Минздрав.

Индия, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 19 декабря 2020
Пятница, 18 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Энн-Лаура Ле Канф
Энн-Лаура Ле Канф
основательница Ness Labs

Антибиблиотека: чем полезны непрочитанные книги

Цундоку» - красивое японское слово, описывающее привычку покупать книги, накапливать их, но не читать. Раньше я чувствовала себя виноватой из-за этой тенденции и старалась покупать новые книги только после того, как прочту те, что у меня уже есть. Однако концепция антибиблиотеки полностью изменила мое отношение к непрочитанным книгам. Непрочитанные книги могут быть так же полезны, как и прочитанные, если посмотреть на них в правильном свете.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и - в меньшей степени - антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016