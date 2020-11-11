В Индии началась заключительная фаза испытаний своей вакцины против коронавируса

Третья, заключительная, фаза клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции Covaxin началась в Индии. Об этом сообщает в среду телеканал NDTV со ссылкой на информацию, полученную в компании-производителе этого препарата Bharat Biotech, которая работает в сотрудничестве с Индийским советом по медицинским исследованиям (ICMR).
Первым добровольцем, который выразил желание испытать на себе новую вакцину, стал ректор Алигархского мусульманского университета (АМУ) Тарик Мансур.
Клинические испытания проходят в медицинском колледже им. Джавахарлала Неру при АМУ. Регистрация добровольцев идет с минувшего вторника. Для проведения испытаний сформирован специальный комитет в составе врачей, социальных работников и юристов. Всем добровольцам, которые вызовутся участвовать в фазе III испытания препарата, будут оплачены дорожные расходы, предусмотрены и другие льготы. Затем к испытаниям должны присоединиться и другие медучреждения Индии.
Вакцина Covaxin была одобрена для проведения клинических испытаний на людях в июле 2020 года. После успешного завершения фаз I и II этих испытаний компания Bharat Biotech получила одобрение регулирующих органов на проведение фазы III, в которой должны принять участие порядка 26 тыс. добровольцев в не менее чем 25 медицинских центрах по всей Индии.
Разработку собственной вакцины в Индии также ведет компания Zydus Cadila, в стране проходит испытания и препарат, разработанный Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd также получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований на территории этой страны российской вакцины «Спутник V».
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