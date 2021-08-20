Украина ввела санкции против судей и силовиков РФ за преследование украинцев в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по представлению СБУ ввел персональные санкции против российских судей, военных и разведчиков за преследования украинских граждан в оккупированном Крыму. Также в черные списки внесены СМИ, зарегистрированные на территории полуострова и в ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова после заседания Совета.
В санкционный список за преследование гражданского населения в оккупированном Крыму попали:
крымские судьи и чиновники;
генералы и разведчики России;
СМИ, зарегистрированные в оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО.
Кроме того, санкции введены против шести физических и одного юридическому лицу — Следственному изолятору № 1 по Крыму и Севастополю, причастных к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.
Ограничения вводятся на 5 лет и предполагают запрет на владение имуществом в Украине, вывод капиталов, финансовые операции, приватизацию и аренду госимущества.
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