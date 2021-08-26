В результате наводнения в Венесуэле погибло много людей, тысячи пострадавших

В последние несколько дней на Венесуэлу обрушились проливные дожди, вызвав сильные наводнения и оползни.
Правительство страны уже подтвердило, что 25 августа погибли 15 человек и пропали без вести 6 человек. Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, больше всего пострадали штаты Амазонас, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Дельта Амакуро, Мерида, Монагас, Тачира и Сулия, а также некоторые районы Каракаса.
В результате стихии пострадали более 35500 человек, разрушено не менее 8100 домов.
Сели и разлившиеся реки затопили населенные пункты в районе долины Мокотиес, штат Мерида, вызвав мощные наводнения, в результате которых машины несло по улицам, дороги были засыпаны грязью, камнями и обломками, а дома повреждены или разрушены. В пострадавших районах отключено электричество.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 августа, ожидается умеренный или сильный дождь на большей части территории страны, особенно на западе Венесуэлы.
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