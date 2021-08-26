В результате наводнения в Венесуэле погибло много людей, тысячи пострадавших

В последние несколько дней на Венесуэлу обрушились проливные дожди, вызвав сильные наводнения и оползни.

Правительство страны уже подтвердило, что 25 августа погибли 15 человек и пропали без вести 6 человек. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, больше всего пострадали штаты Амазонас, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Дельта Амакуро, Мерида, Монагас, Тачира и Сулия, а также некоторые районы Каракаса.

В результате стихии пострадали более 35500 человек, разрушено не менее 8100 домов.

Сели и разлившиеся реки затопили населенные пункты в районе долины Мокотиес, штат Мерида, вызвав мощные наводнения, в результате которых машины несло по улицам, дороги были засыпаны грязью, камнями и обломками, а дома повреждены или разрушены. В пострадавших районах отключено электричество.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 августа, ожидается умеренный или сильный дождь на большей части территории страны, особенно на западе Венесуэлы.