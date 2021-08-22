На Донбассе в результате обстрелов погиб военный

В воскресенье, 22 августа, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на Донбассе.

Один из вражеских обстрелов был зафиксирован возле Луганского. Оккупанты обстреляли позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинка российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

«В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

«О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм», — говорится в сообщении.