В школах Израиля начнут прививать детей от COVID

В Израиле детей будут вакцинировать от коронавируса на территориях школ во время занятий. Учебный год в стране начнется 1 сентября.
Об этом сообщает The Guardian.
«Учеников будут вакцинировать на территории школ в учебное время по согласию родителей», — говорится в сообщении.
Власти Израиля заявили, что такое решение было принято во избежание массового закрытия школ из-за пандемии COVID-19.
В Министерстве образования страны отмечают, что вакцинация детей в школах может вызвать волну бойкотов.
Указано, что школам в городах с высоким уровнем передачи инфекции нужно иметь 70% вакцинированных учеников, чтобы не переходить на дистанционное обучение.
Напомним, Министерство здравоохранения Израиля приняло решение вакцинировать бустерной дозой учителей и лиц старше 40 лет.
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