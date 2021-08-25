Суд в США отклонил иск Коломойского и продолжил рассмотрение дела «Приватбанка»

23 августа 2021 года Канцлерский Суд отклонил ходатайство экс-акционеров «Приватбанка» о прекращении рассмотрения дела по иску банка, также суд ограничил использование активов ответчиков.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
Судья Джозеф Р. Слайтс ІІІ отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка. Экс-акционеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины.
В то же время, суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.
Согласно решению, Канцлерский Суд штата Делавэр продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску «ПриватБанка» против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц. Речь идет о взыскании убытков, вызванных ответчиками банка к его национализации в декабре 2016 года.
Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов, которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США.
Этот приказ в суде назвали «гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов, возмещения которых он требует в рамках этого производства».
«Рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, что приблизит дело до судебного заседания по существу», — комментируют в ПриватБанке.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016