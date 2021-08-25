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Суд в США отклонил иск Коломойского и продолжил рассмотрение дела «Приватбанка»

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Суд в США отклонил иск Коломойского и продолжил рассмотрение дела «Приватбанка»

23 августа 2021 года Канцлерский Суд отклонил ходатайство экс-акционеров «Приватбанка» о прекращении рассмотрения дела по иску банка, также суд ограничил использование активов ответчиков.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Судья Джозеф Р. Слайтс ІІІ отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка. Экс-акционеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины.

В то же время, суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.

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Согласно решению, Канцлерский Суд штата Делавэр продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску «ПриватБанка» против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц. Речь идет о взыскании убытков, вызванных ответчиками банка к его национализации в декабре 2016 года.

Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов, которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США.

Этот приказ в суде назвали «гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов, возмещения которых он требует в рамках этого производства».

«Рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, что приблизит дело до судебного заседания по существу», — комментируют в ПриватБанке.

Игорь Коломойский, ПриватБанк, Канцлерский Суд
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