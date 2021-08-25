В ОБСЕ выразили обеспокоенность санкциями против СМИ в Украине

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность практикой применения Украиной санкций в отношении средств массовой информации (СМИ). Речь идет о недавних ограничениях в отношении изданий «Страна», «Ведомости» и «Московский комсомолец».

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

«Хотя Украина имеет законное право защищать свою национальную безопасность, власть должна найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ», — сказала Рибейро.

Представитель ОБСЕ отметила, что свобода СМИ зависит от «здоровой, яркой и конкурентной среды», которая включает «голоса, предоставляющие различные новости».

«Любые санкции в отношении СМИ должны подлежать тщательному контролю, который будет сопровождаться действенными процедурными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства», — добавила она.

Напомним, в субботу, 21 августа, президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы и его активов.