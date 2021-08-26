Ощадбанк продлил срок действия платежных карт переселенцев

Государственный Ощадбанк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц. Старой картой можно рассчитываться до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября 2021 года.

В Ощадбанке напомнили, что банк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

«Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша карта уже перевыпущена в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карточку в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой картой до 1 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

В Кабинете Министров Украины ранее заявляли, что у пенсионеров из ОРДЛО будет месяц на верификацию после того, как закончится карантин.