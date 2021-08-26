Поставщикам коммунальных услуг разрешили отключать должникам газ, свет и воду

В Украине поставщики коммунальных услуг снова смогут отключать от услуг украинцев с долгами за коммунальные услуги.

Это стало возможно после внесения изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Ранее на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и наложение штрафных санкций за долги по оплате коммунальных услуг.

После внесения правок в закон данный запрет будет действовать только в регионах, где установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности.

Согласно внесенным правкам, поставщики имеют право возобновить отключение через 30 дней после того, как регион выйдет из «красной» зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Как возобновить предоставление коммунальных услуг в случае отключения:

погасить задолженность;

оплатить услугу повторного подключения.

В зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и повторного согласования протокола могут составлять от 600 до 2000 грн.

По данным Единого реестра должников, в Украине количество должников по оплате коммунальных услуг в 2020 году выросло на 50%, при этом больше всего в судебном порядке с украинцев взимают задолженность перед теплопоставщиками.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец февраля 2021 года выросла на 1,4% по сравнению с январем — до 82,1 млрд грн.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец марта 2021 года уменьшилась на 3,5% по сравнению с февралем — до 79,3 млрд грн.