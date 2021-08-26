Возле аэропорта Кабула произошел взрыв, - Пентагон

Около международного аэропорта в Кабуле в четверг прогремел взрыв, сообщил в Твиттере представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы можем подтвердить факт взрыва около аэропорта Кабула. В настоящий момент информация о пострадавших неясна. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем», — написал он.

Телеканал CNN в свою очередь отмечает, что в результате взрыва есть пострадавшие среди афганцев. Информации о пострадавших американцах не поступало.

По данным телеканала ABC, взрыв произошел возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны.

Ранее представители США неоднократно предупреждали о риске терактов в районе аэропорта.