В Украине 2032 новых случая коронавируса

В Украине зафиксировано уже 2,28 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 августа, — 2 тысячи, рост на четверть по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 800 человек, существенно больше, чем накануне. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.
«За сутки 26 августа 2021 года в Украине зафиксировано 2 032 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19», — сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано — 838 человек;
летальных исходов — 66;
выздоровели — 1253 человека.
протестировано: методом ПЦР — 23 049 человек, методом ИФА — 7219 человек, экспресс-тестами — 23 218 человек.
За минувшие сутки: детей — 127, медработников — 46.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м — по количеству смертей от COVID-19.
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