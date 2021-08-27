Украинцы завоевали еще две медали на Паралимпиаде в Токио

Украинцы завоевали еще две медали на Паралимпийских играх в Токио. Одна из них «серебряная» и еще одна — «бронзовая».
Об этом сообщает Паралимпийский комитет Украины.
Медали принесли Украине Юлия Павленко (прыжки в длину) и Владислав Белый (метание копья).
«Третий день Паралимпиады-2020 начался с бронзовой награды в утренней сессии в легкой атлетике — тотально незрячая Павленко Юлия в прыжке в длину стала третьей. Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду», — говорится в сообщении.
Так, Павленко в прыжках в длину завоевала «бронзу» с результатом 4,86 метра. К «золоту» ей не хватило 14 сантиметров.
Вчера украинская пловчиха Мерешко завоевала еще одну медаль на Паралимпиаде в Токио.
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