Кабмин приступил к формированию дорожной карты для выполнения климатических обязательств

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с шестью другими министерствами (Минфином, Минэнерго, Минагрополитики, Мининфраструктуры, Минэкономики, Минрегионом) и Офисом координации европейской и евроатлантической интеграции начало разработку дорожной карты ключевых трансформаций для выполнения Обновленного национально определяемого взноса в Парижское соглашение (НОВ2).
«Сегодня одна из главных задач Минэкологии в сфере изменения климата — разработать операционный план мер по реализации НОВ2, чтобы усилить внутреннюю координацию и мониторинг выполнения климатических целей, а также для расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями и партнерами», — цитирует министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского пресс-служба ведомства.
По его словам, правительство и международные партнеры должны понимать, каким образом Украина будет выполнять свои климатические цели и какая поддержка для этого необходима.
В представленной министром концепции указано, что согласно решению СНБО Кабинет министров должен до 30 января 2022 года разработать и утвердить план мер по реализации НОВ2, концепцию привлечения финансовых ресурсов, а также концепцию соответствия проектов и программ, финансируемых из центрального и местных бюджетов, климатическим целям НОВ2.
Как сообщалось, Украина в соответствии с НОВ2 должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65% от уровня 1990 года. Такая цель поставлена и утверждена постановлением Кабмина от 30 июля 2021 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016