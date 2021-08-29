В Украине за сутки обнаружили 1906 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 1906 новых случаев коронавируса. Из них заболели 134 ребенка и 40 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Больше всего заражений зарегистрировали в г. Киев (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.
Кроме этого, за сутки госпитализировали 772 человека; летальных исходов — 34; выздоровело — 685 человек. Протестировали методом ПЦР — 18 344 человека, ИФА — 3 661 человек, экспресс — тестами — 16 859 человек.
Да, за все время пандемии в Украине:
заболело — 2 284 191 человек;
выздоровело — 2 206 392 человека;
летальных исходов — 53 720;
проведено ПЦР-тестирований — 11 949 470.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса будет длиться еще 2-5 лет.
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