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Довбенко считает аграрную сферу одним из самых привлекательных направлений для инвестиций в Украине

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Довбенко считает аграрную сферу одним из самых привлекательных направлений для инвестиций в Украине

Открытие рынка земли может стать толчком для развития агропромышленной сферы в Украине и увеличит интерес инвесторов к украинскому агросектору.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на основателя компании Evris Андрея Довбенко в колонке на «Обозреватель».

«Аграрная сфера в Украине традиционно является одним из самых привлекательных направлений для инвестиций. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, на конец 2020 года доля агросектора в общей структуре украинского экспорта достигла 45%. А объем инвестиций в украинском сельском хозяйстве за последние 7 лет вырос на 81%. Это означает, что аграрная сфера меньше, чем другие, подвергается воздействию негативных политических и экономических факторов», — считает Довбенко.

Кроме того, по его словам, это стабильная отрасль, ведь спрос на продукцию существует весь год, а популярность натуральных фермерских продуктов постоянно растет.

«Аграрный бизнес привлекает инвесторов и отсутствием жестких барьеров для входа с точки зрения первоначальных инвестиций: можно начинать с небольших инвестиций — до 100 тыс. долларов, например, в ягодные культуры, не требующие крупных вложений. Но если позволяют ресурсы — в частности, наличие земельного банка и отсутствие существенных ограничений по сумме инвестиций, то целесообразно вкладываться в выращивание зерновых. Для этого нужно нарастить земельный банк, приобрести недвижимость, сельскохозяйственную технику, посевной материал и тому подобное», — добавляет он.

Также среди направлений для инвестирования птицеводство, предприятия по производству пищевых продуктов, переработки и экспорта лекарственных трав для фармацевтической, косметической и других отраслей.

«Оптимизма относительно успешности инвестиций в аграрной сфере добавляет и тот факт, что Украину рассматривают как мирового гаранта продовольственной безопасности. И не без оснований: наше государство занимает четвертое место среди крупнейших поставщиков аграрной продукции в европейские государства — мы закрываем 1,5% экспорта сельскохозяйственной продукции в страны ЕС. Так, за первые четыре месяца 2021 года наблюдается рост экспорта с/х продукции на 7,3% — до показателя в 1024 млн евро (+69 млн евро)», — объясняет бизнесмен.

По его мнению, оживление аграрного рынка ожидается и в связи с открытием рынка земли, которое произошло 1 июля 2021 для физических лиц-резидентов Украины.

Таким образом, резюмирует он, отмена моратория на продажу земли и позиции Украины на мировых рынках открывают новые возможности и широкий инвестиционный потенциал.

Напомним, в конце июля 2021 года заключено 3277 сделок в пределах рынка земли — суммарно почти 6 тыс. га. По данным специалистов из Минэкономики, средняя стоимость гектара достигнет 1,5 тыс. долларов, а после 2024 года — до 2,2 тыс. долларов.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия также считают, что капитализация земли будет расти на 7-10% в год.

инвестиции, Андрей Довбенко, рынок земли, Evris
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