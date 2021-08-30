Четвертый за месяц судья Верховного суда подал в отставку

Судья Кассационного административного суда, который входит в состав Верховного суда Украины, Светлана Вус подала в отставку. Как следует из опубликованной в понедельник повестки заседания Высшего совета правосудия, рассмотрение ее заявления пройдет 2 сентября.
В частности, во втором пункте повестки указано: «состоится рассмотрение материалов об освобождении судьи от должностей по общим обстоятельствам в связи с подачей заявления об отставке Вус Светланы Михайловны».
В течение минувшего месяца стало известно, что судьи Верховного суда Украины Владимир Британчук, Василий Огурецкий и Николай Гусак подали аналогичные заявления.
По данным СМИ, в ближайшее время может последовать еще ряд отставок судей высшей инстанции. Они связаны с ролью суда в резонансных делах и, преждле всего, исков оппозиционных политиков о признании незаконными указов президента Владимира Зеленского применить к ним санкции на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. Кроме того, он должен рассмотреть на предмет законности отмену Зеленским указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, что, по сути, стало формальным основанием для лишения его полномочий главы этой инстанции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016