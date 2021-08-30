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Четвертый за месяц судья Верховного суда подал в отставку

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Четвертый за месяц судья Верховного суда подал в отставку

Судья Кассационного административного суда, который входит в состав Верховного суда Украины, Светлана Вус подала в отставку. Как следует из опубликованной в понедельник повестки заседания Высшего совета правосудия, рассмотрение ее заявления пройдет 2 сентября.

В частности, во втором пункте повестки указано: «состоится рассмотрение материалов об освобождении судьи от должностей по общим обстоятельствам в связи с подачей заявления об отставке Вус Светланы Михайловны».

В течение минувшего месяца стало известно, что судьи Верховного суда Украины Владимир Британчук, Василий Огурецкий и Николай Гусак подали аналогичные заявления.

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По данным СМИ, в ближайшее время может последовать еще ряд отставок судей высшей инстанции. Они связаны с ролью суда в резонансных делах и, преждле всего, исков оппозиционных политиков о признании незаконными указов президента Владимира Зеленского применить к ним санкции на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. Кроме того, он должен рассмотреть на предмет законности отмену Зеленским указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, что, по сути, стало формальным основанием для лишения его полномочий главы этой инстанции.

Верховный суд
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