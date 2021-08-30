Канадская газета написала о спецоперации украинского спецназа в Кабуле

Наиболее авторитетная и влиятельная газета в Канаде The Globe and Mail посвятила восторженную статью, по ее определению, «бесстрашной операции» украинских военных, в ходе которой из аэропорта Кабула в Киев были эвакуированы 19 афганских переводчиков, в том числе один из ее редакции, а другой — работавший на канадское Министерство обороны.

Как сказано в материале, спасательная операция была проведена рано утром 27 августа, на следующий день после того как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после атаки террориста-смертника у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая, в результате которой погибли около 170 пытавшихся бежать из страны афганцев, а также 13 военных США. После теракта, ответственность за который взяла на себя местная группировка Исламского государства, США заявили, что въезд в аэропорт будет разрешен только иностранным гражданам.

Несмотря на это ограничение, а также на растущие риски для коалиционных сил в преддверии запланированного вывода последних американских солдат 31 августа, украинские военные пешком вошли в Кабул. Их заданием было сопроводить в аэропорт два микроавтобуса с направлявшимися в Канаду переводчиками и их семьями — всего 19 человек.

«Колонна вошла в аэропорт благодаря украинцам. Мы просто отправили им фото номеров наших автомобилей... и они пришли на местный рынок, чтобы найти нас. Они спросили „Украина?“, мы ответили „Да!“, и они сопроводили нас», — сказал Мохаммед Шариф Шараф, 49-летний отец пятерых детей, который 10 лет работал фиксером и переводчиком, помогая The Globe освещать роль Канады в войне за Афганистан.

Две предыдущие попытки эвакуировать эту группу, организованные Минобороны Канады и Госдепом США, провалились, так как предполагали, что афганцы и их семьи смогли бы сами добраться до аэропорта. Это оказалось невозможным из-за хаоса за пределами аэропорта, где тысячи жителей Афганистана собрались в надежде на эвакуацию. Украинский план оказался успешным, в отличие от американского и канадского, благодаря решению задействовать спецназ, подчеркивает издание.

После прибытия в аэропорт 19 афганцев разместили в украинском военном грузовом самолете. Они вылетели в Исламабад вместе с группой военнослужащих и других афганцев, которых украинские военные спасли ранее. В столице Пакистана их пересадили на зафрахтованный коммерческий самолет, который доставил группу в Украину с короткой остановкой в столице Азербайджана Баку.

Эвакуированные заявили, что были ошеломлены тем, что украинские войска пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы.

«Все были удивлены. В течение последнего месяца я пытался сделать что-то, чтобы нас кто-нибудь спас. Мы просили американцев, канадцев, катарцев, всех — и все напрасно. Они боялись выйти ... Украинские солдаты стали для нас ангелами. Они проделали исключительную работу. У них большие сердца», — сказал Джавед Хакмал, 33-летний отец четверых детей, два года проработавший в канадском спецназе в Кандагаре.

Шараф, Хакмаль и их семьи прибыли в Киев с пропусками, которые им выдал за день до украинской операции Офис министра иммиграции Канады Марко Мендичино. В документах указано, что предъявители должны рассматриваться как граждане Канады и что у них есть визы для поездки в Канаду.

Этих документов было достаточно, чтобы вывести их из Кабула, но в киевском аэропорту Борисполь пограничники не знали, как поступить с эвакуированными, у многих из которых были просроченные паспорта или только удостоверения личности. В конечном итоге афганцам предоставили 15-дневные гуманитарные визы для въезда в Украину, чему частично поспособствовало заверение канадского посольства, что им скоро предоставят убежище в Канаде.

Как сказано в статье, скоординированная украинскими военными, Офисом президента Владимира Зеленского и The Globe эвакуация может открыть путь в Канаду другим афганцам, спасающимся от талибов. Оттава пообещала предоставить убежище афганцам при условии, что они смогут эвакуироваться в третьи страны. По данным The Globe, канадское правительство обратилось к Киеву с запросом на эвакуацию других беженцев.

«Хотя драматическую операцию в Кабуле, скорее всего, будет невозможно повторить из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране, проложенная тропа Исламабад-Киев может быть использована для эвакуации других афганцев, направляющихся в Канаду, которые добрались до Пакистана — они могут попасть в Украину, где их можно будет проверить и оформить для переселения в Канаду», — пишет The Globe.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал изданию, что Канада уже направила Киеву соответствующий запрос. По его словам, спасение афганских переводчиков продемонстрировало возможности ВСУ и то, почему Украина наконец должна стать членом НАТО.

«В этих ужасающих обстоятельствах наши военные продемонстрировали храбрость, высокий класс и образцовый профессионализм», — подчеркнул министр.

Организовать операцию помог и бывший посол Канады в Киеве Роман Ващук. Он связал The Globe с высокопоставленным чиновником в офисе Зеленского. По словам дипломата, Киев согласился на спасательную операцию в значительной степени из-за поддержки, которую получил от Канады во время войны на Донбассе. Канада предоставила Украине финансовую помощь на сумму около $700 млн с момента начала конфликта и с 2015 года направила 200 военнослужащих на ротационной основе для подготовки украинских войск.

«Это отчасти является окупаемостью инвестиций сменявших друг друга канадских правительств в подготовку украинских вооруженных сил», — сказал Ващук.