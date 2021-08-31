Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата

Министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики Дженнифер Грэнхолм», — написал Зеленский в Twitter во вторник.