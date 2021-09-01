Пловец Крипак завоевал третье «золото» на Паралимпиаде

26-летний украинский пловец Максим Крипак выиграл свою пятую медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония).

В восьмой день Игр-2020 харьковчанин завоевал «золото» на дистанции 400 метров вольным стилем.

До этого Крипак стал обладателем золотых наград на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем, «серебра» на дистанции 50 метров вольным стилем и «бронзы» в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

«Золото» Крипака стало 71-й наградой украинцев в Токио (16 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовая).