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Пловец Крипак завоевал третье «золото» на Паралимпиаде

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26-летний украинский пловец Максим Крипак выиграл свою пятую медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония).

В восьмой день Игр-2020 харьковчанин завоевал «золото» на дистанции 400 метров вольным стилем.

До этого Крипак стал обладателем золотых наград на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем, «серебра» на дистанции 50 метров вольным стилем и «бронзы» в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

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«Золото» Крипака стало 71-й наградой украинцев в Токио (16 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовая).

Паралимпийские игры
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