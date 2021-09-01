Талибы пообещали выпускать из страны всех желающих

Афганцы, стремящиеся покинуть страну после прихода к власти боевиков движения «Талибан», смогут выехать из страны после возобновления коммерческих рейсов и при наличии соответствующих документов. Об этом в среду заявил представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин в интервью британскому телеканалу ITV.

«Любой афганец, который намерен уехать за границу и имеет необходимые документы (паспорт, визу), может покинуть страну. Но мы призываем их остаться в Афганистане. Мы обрели независимость: настало время строить свою страну. Их способности и таланты нужны в столь важное для страны время. Однако если они хотят уехать за рубеж, то это их право», — отметил он.

Напомним, что западные страны завершили эвакуацию из Афганистана своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев к 31 августа. При этом США и Великобритания неоднократно призывали талибов обеспечить афганцам право на выезд из страны через различные пропускные пункты, в том числе из аэропорта Кабула, и после 31 августа.