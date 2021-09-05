На церемонии закрытия Паралимпиады пронесли флаг Афганистана

На церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио пронесли флаг Афганистана. Соответствующая фотография опубликована в аккаунте Игр в Тwitter.

Флаг Афганистана появился во время церемонии после флагов Ирландии и Азербайджана.

Во время церемонии открытия Игр на ней также пронесли флаг Афганистана. По словам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса это акция, которая проводилась в знак солидарности со страной.

Сборная страны не смогла принять участие в турнире после захвата страны движением «Талибан». Единственный афганский спортсмен, который приехал в Токио — пловец Аббас Карими, он выступал за сборную беженцев.