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Большинство сотрудничавших с США афганцев эвакуировать не удалось

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Большинство сотрудничавших с США афганцев эвакуировать не удалось

США не смогли эвакуировать большинство переводчиков и других сотрудников, работавших с американцами во время их пребывания в Афганистане. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.

«Если судить по обрывочным данным и исходить из того, сколько всего у нас было сотрудников, большинство из них остались в Афганистане», — сказал собеседник издания.

Газета уточняет, что, согласно информации волонтерских объединений и источников в Конгрессе, вместе с членами семей право на получение специальной иммигрантской визы имеют еще не менее 100 тыс. человек из остающихся в Афганистане.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что от 100 до 200 американцев из числа тех, кто хотел покинуть Афганистан, не смогли это сделать. Президент Джо Байден в обращении в связи с завершением операции по эвакуации выразил уверенность в том, что вывод войск был наилучшим способом обеспечить безопасность оставшихся в Афганистане граждан США и их бывших помощников из числа местного населения.

США, Афганистан
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