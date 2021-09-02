Лето 2021 года стало в Киеве одним из самых жарких в истории

Средняя температура воздуха в Киеве летом 2021 года составила 22,3º, что на 1,9º выше нормы, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.
«Это обеспечило (лету 2021 года — Ред.) второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года. Лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине. В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы из трех месяцев лета имел июль, который разделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет», — указывается в сообщении.
Холоднее всего было в начале лета — 1 июня, когда температура утром опустилась до 7,4° тепла, а самым жарким днем оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до 35,5°.
За лето также было установлено 14 температурных рекордов, 10 из которых — в июне.
Количество осадков за лето в Киеве составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.
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