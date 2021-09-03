Apple хочет начать производство электромобилей в 2024 году

Американская корпорация Apple хочет начать производство собственного электромобиля в 2024 году. Об этом сообщают Apple Insider и Digitimes.
По сведениям обоих источников, компания ведет переговоры с поставщиками и производителями из Японии и Кореи. Как уточняет Digitimes, стороны, в частности, обсуждают, как организовать производство Apple Car в условиях глобальной нехватки некоторых деталей.
В феврале источники Bloomberg cообщили, что Apple почти договорилась о совместном выпуске электромобилей Apple Car с Hyundai Motor и Kia Motors, но сделка по неизвестной причине сорвалась. По данным CNBC, предполагалось, что производство будет запущено в 2024 году на заводе Kia в Джорджии.
Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Apple намерена в 2024 году выпустить пассажирский беспилотный автомобиль. Собеседники агентства не уточнили, о каком типе авто (электромобиль или обычный, с двигателем внутреннего сгорания) идет речь.
Как писало агентство, Apple начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта Titan. Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказывал, что в трудные для Tesla времена предлагал главе компании Apple Тиму Куку приобрести компанию. «Я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи», — сообщил предприниматель.
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