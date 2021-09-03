Суд отменил норму ГСН, запрещающую строительство высоток под Киевом

Шестой апелляционный административный суд отклонил жалобу Министерства развития громад и территорий на решение Окружного административного суда Киева о признании противоправным отмену приказа министерства о закреплении в государственных строительных нормах (ГСН) запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тыс. чел. и кварталах усадебной застройки.
«В среду в судебном порядке был отменен пункт ГСН, запрещающий строительство высоток в селах-сателлитах Киева. 1 сентября Апелляционный админсуд оставил в силе решение суда первой инстанции. Со 2 сентября решение вступило в законную силу, соответствующая норма ГСН уже не действует», — сообщил юрист, член правления Ассоциации адвокатов Украины Юрий Хапко в Facebook в пятницу.
По его словам, такое решение открывает для застройщиков новые возможности в пригороде.
«Ни для кого не секрет, что Киев и регион — давние конкуренты в части покупателей недвижимости. В последнее время пригород стал опережать столицу по объему строительства новых площадей из-за ряда факторов. С принятием такого решения эта тенденция на рынке может продолжиться», — отметил эксперт.
Согласно отмененному судом пункту ГСН Б.2.2-12:2019 «Планирование и застройка территорий», максимальная допустимая высота жилой застройки в селах с население более 1 тыс. чел. составляет 12 м (четыре этажа). Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается.
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