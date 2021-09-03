Зеленский съездил на экскурсию на авиабазу Нацгвардии Калифорнии

Президент Владимир Зеленский ознакомился с деятельностью Национальной гвардии Калифорнии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия и Вооруженные силы Украины.

Как передает пресс-служба главы государства, Зеленский посетил авиабазу «Моффет-Филд» Нацгвардии Калифорнии.

В знак уважения к гостям военный оркестр исполнил Государственные гимны Украины и США.

Зеленский также встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Национальной гвардии штата Дэвидом Болдуином.

Президент осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев. Также ему продемонстрировали выполнение тренировочных упражнений по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования личного состава.

Как сообщал Капитал, Зеленский вместе с супругой находится с рабочим визитом в США. 1 сентября состоялись его переговоры с президентом Байденом.