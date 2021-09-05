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США призвали Россию вывести свои войска из Украины

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США призвали Россию вывести свои войска из Украины

В посольстве Соединенных Штатов Америки призвали Российскую Федерацию в контексте 7-й годовщины подписания Минских соглашений вывести свои силы из Украины, вернув Украинскому государству полный контроль над всеми международно-признанными границами, сообщила пресс-служба американского дипведомства в Твиттере.

«В 7-ю годовщину Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести свои силы из Украины и вернуть Украине полный контроль над ее международно-признанными границами», — говорится в сообщении.

В посольстве призвали Российскую Федерацию взять на себя ответственность за прекращение конфликта, который она начала на востоке Украины.

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Минский протокол (Минские соглашения) — документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске в здании «Президент-отеля», предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Россия, США, Минские соглашения
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