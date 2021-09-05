Часть эвакуированных афганцев вызвала подозрение властей США

Американские ведомства проводят дополнительные проверки безопасности в отношении порядка 200 человек из 30 тыс. эвакуированных из Кабула афганцев, прибывших на авиабазу «Рамштайн» в Германии, сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По словам господина Милли, силы безопасности собирают биометрические данные, и проверяют их по межведомственным базам. При выявлении чего-либо подозрительного, дела таких эвакуированных помечаются либо желтым, либо красным цветом, после чего материалы передаются Федеральному бюро расследований (ФБР).

"Около 30 тыс. человек здесь прошли процесс, я думаю, около пары сотен человек были отмечены«,— сказал Марк Милли в интервью телеканалу Fox News.

Накануне источники телеканала NBC сообщили, что в США намерены провести дополнительную проверку каждого третьего эвакуированного афганца. Около 100 человек подозреваются в связях с «Талибаном» и другими террористическими организациями. По данным NBC, двух человек отправят в Косово для дополнительных проверок из-за беспокойства служб безопасности. Ранее другие афганцы были депортированы из США за преступления.

«Талибан» объявил о захвате Афганистана в середине августа. США и страны Европы после этого провели эвакуацию своих граждан и нескольких тысяч афганцев, которые решили покинуть страну. В общей сложности было вывезено около 123 тыс. человек.