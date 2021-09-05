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Американский генерал назвал причину захвата талибами власти в Афганистане

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Американский генерал назвал причину захвата талибами власти в Афганистане

Радикальная организация «Талибан» смогла захватить власть в Афганистане из-за коррупции в стране и отсутствия веры афганских граждан в правительство страны. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что одна из фундаментальных проблем — это коррупция в правительстве... Само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в конце. Высшая правительственная элита, они все буквально вышли из строя», — сказал Милли.

По его словам, падение афганского правительства произошло намного раньше, чем ожидали официальные лица, несмотря на тщательное планирование по выводу американских войск США. «Распад афганской армии произошел гораздо быстрее и был очень неожиданным для почти всех. А вместе с этим и крах афганского правительства», — добавил генерал.

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15 августа талибы захватили большую часть территории Афганистана после того, как США и их союзники начали выводить свои войска из страны. В тот же день из Афганистана сбежал президент Ашраф Гани и улетел в ОАЭ. Из 34 провинций сопротивление продолжается только в Панджшере.

Афганистан, Талибан
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