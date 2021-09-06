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То, что уже два года НАБУ возглавляет коррупционер, говорит об утрате Украиной суверенитета, - юрист

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То, что уже два года НАБУ возглавляет коррупционер, говорит об утрате Украиной суверенитета, - юрист

В Украине уже два года должность директора Национального антикорурпционного бюро занимает человек, который был официально признан судом коррупционером. Это происходит под давлением западных государств и свидетельствует о том, что Украина уже не является суверенной страной.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

«Эта ситуация в принципе ненормальна — Артем Сытник, в отношении которого есть административный протокол о коррупции, продолжает возглавлять борьбу с коррупцией. Точно так же абсолютно ненормально выглядит ситуация, когда Конституционный суд установил, что данное лицо незаконно занимает свою должность, но Сытник продолжает набирать новых детективов, руководить антикоррупционным бюро и фактически влиять на его деятельность. Поэтому, я считаю, что в данном случае мы уже два года наблюдаем просто нелегитимную деятельность антикоррупционного бюро», — заявил юрист.

По его мнению, это происходит потому, что на президента Украины Владимира Зеленского давят иностранные партнёры.

«Сытник держится исключительно на плечах иностранных посольств, которые запрещают президенту Украины и исполнительной ветви власти выполнять возложенные на них обязательства и отстранить его от должности... Поэтому я считаю, что антикоррупционного бюро в Украине не существует — этот орган не является ни профессиональным, ни независимым. По той информации, которая есть в СМИ, сотрудники антикоррупционного бюро согласовывают свои действия с непосредственно с американским посольством, более того, сотрудники иностранных разведслужб работают непосредственно в антикоррупционном бюро. То есть подобный „правоохранительный“ орган даже не является украинским и в принципе должен быть ликвидирован», — отмечает юрист.

«Пример Сытника показывает гражданам Украины, что Украина не является суверенным государством, не принимает самостоятельно решения, не производит сама кадровые назначения в правоохранительных органах, а вынуждена согласовывать их с иностранцами. То есть говорить о суверенитете нашей страны, к сожалению, уже нельзя» — добавил он.

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Напомним, 6 сентября 2019 года Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении. Директора НАБУ признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн). Сытник был наказан за отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Речь шла о 25 000 гривен.

коррупция, Артем Сытник
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