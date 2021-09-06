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В Умань уже приехали свыше 20 тысяч хасидов

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В Умань уже приехали свыше 20 тысяч хасидов

Почти 23 тысячи паломников-хасидов уже приехали в Умань на празднование Рош ха-Шана, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Черкасской области.

Ранее Нацполиция сообщила, что ожидает прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана. Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.

«По состоянию на 5 сентября в Умань прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей», — говорится в сообщении.

Более 6000 полицейских и более 200 военнослужащих Национальной гвардии круглосуточно обеспечивают порядок и безопасность граждан.

Полицейские зафиксировали несколько нарушений, связанных с паломниками. В частности, полицейские обнаружили гражданина Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине, на него составили админпротокол и было принято решение о принудительном возвращении его домой. Также еще одному паломнику ограничили сроки пребывания на территории Украины за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство.

Как отмечается, ситуация в Умани и районе паломничества контролируемая правоохранителями, они продолжают усиленно нести службу.

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Рош ха-Шана (переводится с иврита как «голова года») — один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования — трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником — Йом-Кипур.

хасиды, Умань
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