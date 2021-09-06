Войти
Разумков считает, что у президента нет оснований распустить Раду
позиция
Разумков считает, что у президента нет оснований распустить Раду
Кабмин обещает упростить условия работы предпринимателей
официально
Кабмин обещает упростить условия работы предпринимателей

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

энергетика
RSS

Запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими

171
Запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими

Ситуация с накоплением угля на складах улучшилась, но запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими — на складах в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября.

Об этом говорится в обзоре работы энергосистемы 30 августа — 5 сентября 2021 от «Укрэнерго».

Отмечается, что среднесуточное производство ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 3% до 83,9 млн кВт∙ч.

«Такое снижение производства, прежде всего, связано с уменьшением потребления и экспорта электроэнергии, а также увеличением генерации ВИЭ (+20%)», — заявили в «Укрэнерго».

При этом в будни среднесуточное производство составило 87 млн кВт∙ч, а в выходные 76,2 млн кВт∙ч. Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 23% до 22%.

«Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС улучшилась. В частности, за последние 10 дней поставки угля составили 52,9 тыс. тонн, тогда как расход — 49,9 тыс. тонн. Однако, запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими», — подчеркивают в «Укрэнерго».

Читайте также: «Киевметробуд» хочет через суд отсрочить срок ввода метро на Виноградарь

Так, по состоянию на утро 6 сентября на складах ТЭС находится 766 тыс. тонн угля, что на 6,4% больше, чем на утро 30 августа (720 тыс. тонн). В частности, запасы газового угля по сравнению с 30 августа выросли на 12,5% до 540 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля — наоборот уменьшились на 5,8% до 226 тыс. тонн.

«В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября», — отметили в компании.

уголь, ТЭС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 6 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016