Нынешнее лето в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений

В Европе в этом году было самое жаркое лето за всю историю климатических наблюдений, хотя и с небольшим отрывом от двух предыдущих лет.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейскую службу по вопросам изменения климата.
Там отмечают, что средняя температура воздуха в июне-августе 2021 года была почти на 1 градус выше среднего показателя 1991-2020 годов.
Предыдущие самые жаркие летние периоды (2010 и 2018) были на 0,1 градуса прохладнее по сравнению с текущим.
В глобальном масштабе август 2021 года вместе с августом 2017 года стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений — примерно на 0,3 градуса теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы.
Следует заметить, что климатические данные в Европе в рамках этой службы отслеживаются с 1950 года, но их также сверяют с другими наборами данных, начиная с середины XIX века.
Как известно, этим летом во всей Южной Европе были мощные лесные пожары из-за аномальной жары. Особенно пострадали Греция и Испания.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016