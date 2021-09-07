Нынешнее лето в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений

В Европе в этом году было самое жаркое лето за всю историю климатических наблюдений, хотя и с небольшим отрывом от двух предыдущих лет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейскую службу по вопросам изменения климата.

Там отмечают, что средняя температура воздуха в июне-августе 2021 года была почти на 1 градус выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Предыдущие самые жаркие летние периоды (2010 и 2018) были на 0,1 градуса прохладнее по сравнению с текущим.

В глобальном масштабе август 2021 года вместе с августом 2017 года стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений — примерно на 0,3 градуса теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы.

Следует заметить, что климатические данные в Европе в рамках этой службы отслеживаются с 1950 года, но их также сверяют с другими наборами данных, начиная с середины XIX века.

Как известно, этим летом во всей Южной Европе были мощные лесные пожары из-за аномальной жары. Особенно пострадали Греция и Испания.