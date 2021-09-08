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Несмотря на новый закон, виртуальные активы не будут платежным средством в Украине

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Несмотря на новый закон, виртуальные активы не будут платежным средством в Украине

Виртуальные активы не будут платежным средством в Украине, несмотря на принятие закона о виртуальных активах, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

«Виртуальные активы не будут средством платежа в Украине. Законным средством платежа в Украине является гривна», — говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба отметила, что принятие закона предоставило виртуальным активам определенный юридический статус, а участникам рынка — возможность защиты своих интересов и работы в правовом поле.

«Следующий важный шаг — разработка и внедрение нормативно-правовых актов, в соответствии с нормами закона регламентируют детали функционирования рынка виртуальных активов, которые обеспечат защиту участников от рисков мошенничества и потери инвестиций. Над этим Национальный банк готов работать совместно с другими регуляторами этого рынка», — сообщил НБУ.

Указывается, что технологические инновации, связанные с виртуальными активами, должны открыть много перспективных возможностей, в частности по улучшению доступа к финансовым услугам, усилению конкуренции на рынке платежных услуг, содействию привлечения инвестиций.

Согласно сообщению, нормы этого закона согласуются с необходимостью достижения целей Национального банка, в частности по обеспечению ценовой и финансовой стабильности в Украине.

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Как написал глава НБУ Кирилл Шевченко в Facebook, регулятор изучает возможность выпуска собственных цифровых денег — е-гривны и одним из потенциальных направлений является использование их в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами).

«Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Соответственно е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине», — добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3637 о виртуальных активах. Его поддержали 276 народных депутатов.

НБУ, криптовалюта, виртуальный актив
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