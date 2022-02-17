Войти
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР
соседи
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР
С марта на 14% поднимут пенсии более чем 10 млн украинцев
официально
С марта на 14% поднимут пенсии более чем 10 млн украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

регулирование
RSS

Рада приняла закон о виртуальных активах

434
Рада приняла закон о виртуальных активах

Верховная Рада приняла с учетом президентских поправок закон о виртуальных активах, который относит этот рынок к регуляции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Украины (НБУ).

Законопроект № 3637 на пленарном заседании в четверг во втором чтении и в целом поддержали 272 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Как отметил глава НКЦБФР Руслан Магомедов, президент предложил отнести этот рынок к уже существующим регуляторам, так как источники покрытия расходов на создание нового органа не определены.

«Поэтому президент предлагает деятельность и регулирование рынка виртуальных активов отнести к компетенции уже существующих финансовых регуляторов — НКЦБФР и НБУ», — сказал Магомедов, выступая с трибуны парламента.

Закон с учетом президентских поправок относит услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, к финансовым услугам.

Читайте также: Великобритания отменяет «золотые визы» для россиян

Как отмечает главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады, документ с учетом президентских предложений предполагает сотрудничество между двумя регуляторами таких услуг, однако не указано, положениями какого законодательного акта они будут руководствоваться в вопросах сотрудничества и координации в этой сфере — данного закона или закона о финуслугах и госрегулировании рынка финуслуг.

Верховная Рада, виртуальный актив
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 февраля 2022
Среда, 16 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016