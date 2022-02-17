Рада приняла закон о виртуальных активах

Верховная Рада приняла с учетом президентских поправок закон о виртуальных активах, который относит этот рынок к регуляции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Украины (НБУ).
Законопроект № 3637 на пленарном заседании в четверг во втором чтении и в целом поддержали 272 народных депутата при необходимых 226 голосах.
Как отметил глава НКЦБФР Руслан Магомедов, президент предложил отнести этот рынок к уже существующим регуляторам, так как источники покрытия расходов на создание нового органа не определены.
«Поэтому президент предлагает деятельность и регулирование рынка виртуальных активов отнести к компетенции уже существующих финансовых регуляторов — НКЦБФР и НБУ», — сказал Магомедов, выступая с трибуны парламента.
Закон с учетом президентских поправок относит услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, к финансовым услугам.
Как отмечает главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады, документ с учетом президентских предложений предполагает сотрудничество между двумя регуляторами таких услуг, однако не указано, положениями какого законодательного акта они будут руководствоваться в вопросах сотрудничества и координации в этой сфере — данного закона или закона о финуслугах и госрегулировании рынка финуслуг.
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