Невакцинированные болеют COVID в 10-14 раз чаще

Невакцинированные люди инфицируются коронавирусом в 10-14 раз чаще, чем те, кто сделал прививку, и течение заболевания у них гораздо тяжелее.
Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.
«Уровень заболеваемости среди невакцинированных в 10-14 раз выше, чем среди вакцинированных», — подчеркнул министр.
По его словам, в палатах интенсивной терапии немецких больниц более 95% пациентов составляют те, кто не сделал прививку.
Глава немецкого Минздрава заметил, что решение вакцинироваться является личным и добровольным, но это касается других людей, поэтому эксперты и власть призывают сограждан сделать прививки. В этой связи Шпан надеется на успех кампании по пропаганде вакцинации, которая будет проведена на следующей неделе, чтобы убедить как можно больше людей прививаться.
Иначе нельзя гарантировать, что не будет новой перегрузки системы здравоохранения, подчеркнул министр.
Вместе с тем президент Института Роберта Коха Лотар Вилер обратил внимание на то, что в течение двух последних недель количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, удвоилось, сейчас их в Германии более 1300; причем подавляющее большинство пациентов больниц в настоящее время составляют люди в возрасте 35-49 лет.
Он напомнил, что RKI в июле предупреждал: избежать четвертой волны пандемии будет можно, если уровень вакцинации населения составит не менее 85%. «Мы не достигли такого уровня, четвертая волна началась; сейчас вопрос, как она будет развиваться», — сказал профессор.
При этом, по его словам, благодаря вакцинации удалось предотвратить 38 тысяч смертей от COVID-19.
Сейчас по крайней мере одной дозой вакцинированы 66% населения ФРГ, двумя — 61,6,%. При этом, согласно опросу, не хотят делать прививки около 10 процентов жителей Германии, из которых половина являются убежденными противниками вакцинации.
За последние сутки в стране подтверждено 13 565 случаев инфицирования, госпитализированы 499 человек, умерло 35 инфицированных.
Всего с начала пандемии в Германии подтверждено 4 030 681 случай заболевания, умерло 92 448 человек.
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