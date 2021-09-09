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Нацбанк ожидает сокращения инфляции с ноября

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Нацбанк ожидает сокращения инфляции с ноября

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует инфляцию в сентябре-октябре на уровне 10-11% с дальнейшим снижением ниже 10%.

«По ожиданиям Национального банка, на протяжении сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится до 10%», — сообщается на сайте центробанка в четверг.

При этом центробанк ожидает снижения темпов инфляции в 2022 году до 5%.

«Замедлению инфляции будут способствовать исчерпание эффекта низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступление нового большего урожая сельхозкультур. Сдерживающее влияние на ценовую динамику также будет иметь усиление монетарной политики Нацбанка», — поясняется в релизе.

Как указал Нацбанк, основным допущением, которое правление принимало во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

«Получение Украиной $2,7 млрд в рамках распределения специальных прав заимствований (СПЗ) МВФ упростило финансирование бюджетных потребностей в краткосрочной перспективе, в частности, выплат по внешним обязательствам. В то же время продолжение сотрудничества с МВФ по действующей программе stand-by необходимо для поддержки макрофинансовой стабильности в последующие годы», — указано в релизе.

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В то же время ключевыми рисками для экономики, НБУ называет ужесточение карантина в Украине и мире, а также более длительный и более существенный, нежели предусматривалось, инфляционный всплеск в мире.

«Распространение новых штаммов коронавируса может привести к очередному усилению карантина и ослаблению экономической активности. Направление влияния на инфляцию будет определяться соотношением проинфляционного (из-за нарушения производственных цепей) и дезинфляционных (из-за угнетения совокупного спроса) факторов. Более длительный, чем ожидается сейчас, ценовой всплеск на сырьевых рынках и в странах-торговых партнерах будет оказывать давление на внутренние цены и угрожать более длительным отклонением инфляции от цели 5%», — поясняется в релизе.

В случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий, банк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%, добавили в НБУ.

НБУ, инфляция
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