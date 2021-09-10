Зеленский хотел бы остаться в стране после окончания президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается покидать страну после окончания своего президентского срока и хотел бы остаться уважаемым человеком. Об этом он заявил в пятницу в ходе форума YES Brainstorming.

«Это был вызов [стать президентом]. Люди поверили, значит, нельзя по-другому... Потому что ты уважаешь людей и хочешь, чтобы они тебя уважали не сейчас, когда ты президент, а после», — отметил глава государства.

При этом он добавил, что не жалеет, что стал президентом, и заверил, что в дальнейшем планирует остаться жить в Украине.