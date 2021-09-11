Суд в США обязал Apple снять ограничение для разработчиков приложений

Суд Северного округа штата Калифорния обязал корпорацию Apple разрешить разработчикам приложений рассказывать о сторонних платежных сервисах. Как уточняет Business Insider, разработчики теперь смогут напрямую давать ссылки на альтернативные способы оплаты, что позволит им избежать комиссии в магазине App Store, доходившей до 30%. Решение должно вступить в силу через 90 дней, в декабре.

Решение принято в рамках судебного спора между Apple и компанией Epic Games (Fortnite). Он длится с лета 2020 года из-за того, что разработчик добавил в игру функцию оплаты в обход App Store и Google Play. В Epic Games утверждали, что это было сделано из-за 30-процентной комиссии, взимаемой магазинами. В ответ Apple удалила учетную запись Epic Games из своего магазина и обвинила разработчика в нарушении контрактных обязательств.

Суд пришел к выводу, что Applе «скрывает важную информацию от потребителей и незаконно ограничивает их выбор», передает CNBC.

Однако вердикт нельзя назвать победой для Epic Games: судья обязала разработчика выплатить Apple как минимум $4 млн компенсации за нарушение контракта, передает Bloomberg. Также суд пришел к выводу, что корпорация не нарушала антимонопольное законодательство.

«Сегодня суд подтвердил то, что мы знали с самого начала: App Store не нарушает антимонопольное законодательство, — цитирует Business Insider заявление Apple. — Как признал суд, «успех не запрещен законом». В компании довольны вердиктом и считают его «огромной победой для Apple», заявила директор правового департамента Кейт Адамс.

Epic Games намерена обжаловать решение. Глава компании Тим Суини заявил, что оно «не является победой ни для разработчиков, ни для потребителей». «Epic борется за честную конкуренцию среди способов оплаты для миллиардов пользователей», — написал он в Twitter.

В марте антимонопольное расследование в отношении Apple начали британские власти. Регулятор счел, что запрет на использование сторонних платежных систем может ограничивать конкуренцию. В Apple в ответ заявили, что ее условия «справедливые и равные». Еврокомиссия также обвиняла американскую корпорацию в нарушении антимонопольных норм.

В начале сентября Apple объявила, что со следующего года разрешит разработчикам приложений для чтения книг, прослушивания аудиозаписей или просмотра видео добавлять ссылки на свои сайты в App Store для оплаты подписки и не платить комиссию с платежей пользователей. Решение было принято по требованию Комиссии по справедливой торговле Японии (JFTC).