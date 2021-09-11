Меркель снова заявила о сохранении транзита газа через Украину

Правительство Германии поддерживает проект «Северный поток — 2», но при этом видит свою задачу в сохранении транзита газа через Украину. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с „Северным потоком — 2“. Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту», — сказала она. «На это нацелена наша договоренность с США», — добавила Меркель. «Мы сказали, что поддерживаем «Северный поток — 2», — подчеркнула канцлер.

«Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с „Северным потоком — 2“. Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту российского газа», — сказала Меркель. «На это нацелена наша договоренность с США», — добавила она.

По словам канцлера, Берлин и Вашингтон исходят из того, что и по истечении срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером российского газа. «Эта тема будет, безусловно, и впредь на повестке дня», — подчеркнула Меркель, отметив, что «будущее правительство ФРГ обязано» обеспечить сохранение транзита.

Канцлер сообщила, что Берлин намерен преодолеть разногласия между Германией и Польшей по вопросу «Северного потока — 2». «Это наша цель», — подчеркнула она. «Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства России касательно того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу», — указала Меркель.

Визит в Польшу станет, очевидно, последним посещением этой страны для Меркель на посту главы правительства ФРГ. 26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство с новым канцлером во главе. Меркель свою кандидатуру в очередной раз выдвигать не стала и намерена по истечении срока полномочий уйти из политики.

Напомним, Украина настаивает на закреплении «на бумаге» международных гарантий в случае злоупотребления РФ «Северным потоком-2». Об этом сегодня заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит „час Ч“. Но мы всё же ждем, что это ляжет на бумагу», — сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве.

Он также отметил, что РФ уже начала использовать «Северный поток-2» как оружие против Украины.