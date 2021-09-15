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В Раде решили бороться с «кандидатами-двойниками» на выборах

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В Раде решили бороться с «кандидатами-двойниками» на выборах

Группа народных депутатов предлагает внести изменения в Избирательный кодекс Украины относительно предотвращения использования манипулятивной технологии «кандидаты-двойники», вводящей избирателей в заблуждение.

Соответствующий законопроект № 6046 зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября, сообщает сайт парламента.

Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта является урегулирование информирования избирателей о кандидатах, которые в течение последних пяти лет до дня выдвижения на выборах меняли фамилию, имя и отчество, после чего такие сведения были обнародованы на информационных плакатах, буклетах, в избирательном бюллетене, а также — Центральной избирательной комиссией и территориальной избирательной комиссией.

Избирательный кодекс определяет день утверждения текста избирательного бюллетеня крайним сроком информирования об изменении фамилии, имени и отчества.

Кроме того, отдельные механизмы разграничения кандидатов предусматривают и статьи 222-224 Избирательного кодекса. Так, одним из условий регистрации кандидатов является получение территориальной избирательной комиссией автобиографии, которая, среди прочего, должна содержать все предыдущие фамилии, имена, отчества и даты их изменения. В свою очередь, часть вторая статьи 47 Избирательного кодекса предусматривает, что информация, содержащаяся в документах, поданных для регистрации кандидатов, является открытой и может быть обнародована и предоставлена в порядке, определенном законом «О доступе к публичной информации».

Вместе с тем, авторы законодательной инициативы обращают внимание на то, что эти механизмы не являются комплексными и распространяются только на местные выборы. Именно этот пробел создает реальную возможность для использования технологии «кандидатов-двойников». Поэтому законопроект № 6046 предлагает внести соответствующие коррективы в статьи 113, 168 и 240 Избирательного кодекса.

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Инициаторами документа выступили более 70-ти народных депутатов из разных фракций, в частоте — председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук, вице-спикер Елена Кондратюк, первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, секретарь комитета Рады по вопросам правовой политики Олег Макаров (фракция «Голос»), Сергей Вельможный (группа «Довира»), Виктор Балога (группа «За майбутне»), Татьяна Плачкова (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»).

Главным комитетом при подготовке законопроекта определен комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

выборы, Верховная Рада
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