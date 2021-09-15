Кабмин исключил пять облэнерго из перечня объектов приватизации

Кабинет министров исключил из перечня объектов большой приватизации пять облэнерго: «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго».

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, решение принято во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере (указ президента от 28 августа 2021 года № 452/2021).

При этом правительство поручило Минэкономики, Минэнерго и Фонду госимущества подать предложения относительно дополнительного перечня объектов госсобственности для продажи, чтобы обеспечить предусмотренные от приватизации поступления в 2022-2024 годах.