Кабмин исключил пять облэнерго из перечня объектов приватизации

Кабинет министров исключил из перечня объектов большой приватизации пять облэнерго: «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго».
Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду.
Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, решение принято во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере (указ президента от 28 августа 2021 года № 452/2021).
При этом правительство поручило Минэкономики, Минэнерго и Фонду госимущества подать предложения относительно дополнительного перечня объектов госсобственности для продажи, чтобы обеспечить предусмотренные от приватизации поступления в 2022-2024 годах.
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