В Украине за два месяца выдали 22,3 тыс. сертификатов на уровень владения госязыком

Национальная комиссия по стандартам государственного языка выдала 22 265 государственных сертификатов на уровень владения государственным языком за два месяца проведения экзамена, сообщила глава ведомства Орыся Демская.
«На сегодня комиссия выдала 22 265 государственных сертификатов», — сказала она на брифинге по результатам двух месяцев проведения экзамена на определение уровня владения госязыком в четверг в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
Демская сообщала, что на данный момент экзамен по языку для получения украинского гражданства сдало 78 людей, 75 из которых получили государственный сертификат. Также глава ведомства сообщила, что на данный момент уже работает 118 экзаменационных локаций (13 в Киеве), по сравнению с 32, которые были на старте проекта.
«На сегодня пропускная способность системы — 16 тыс. 343 экзамена в месяц. Но эта цифра системно растет», — подчеркнула она.
По словам Демской, система экзаменации в основном работает стабильно, а доля сбоев в работе по разным техническим причинам составляет около 4% от всех случаев прохождения экзамена.
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