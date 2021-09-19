Известного боксера выдвинули в президенты Филиппин

Фракция в правящей партии Филиппин PDP-Laban (Филиппинская демократическая партия — Сила народа) выдвинула кандидатуру бывшего чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо на должность кандидата в президенты страны. Выборы в этой стране пройдут 9 мая 2022, сообщает Reuters.

Выборы президента и вице-президента Филиппин назначены на 9 мая 2022 года. Согласно конституции страны, 76-летний Родриго Дутерте больше не сможет баллотироваться на пост президента. В августе он объявил о желании баллотироваться на пост вице-президента страны. На должность главы государства он предложил кандидатуру своей дочери Сары, которая сейчас является мэром города Давао.

22 августа Мэнни Пакьяо в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной ассоциации бокса (WBA) в полусреднем весе уступил единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу. Этот поединок стал для 42-летнего Пакьяо последним в карьере. Всего у него 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге при восьми поражениях и двух ничьих.