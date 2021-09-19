Известного боксера выдвинули в президенты Филиппин

Фракция в правящей партии Филиппин PDP-Laban (Филиппинская демократическая партия — Сила народа) выдвинула кандидатуру бывшего чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо на должность кандидата в президенты страны. Выборы в этой стране пройдут 9 мая 2022, сообщает Reuters.
Выборы президента и вице-президента Филиппин назначены на 9 мая 2022 года. Согласно конституции страны, 76-летний Родриго Дутерте больше не сможет баллотироваться на пост президента. В августе он объявил о желании баллотироваться на пост вице-президента страны. На должность главы государства он предложил кандидатуру своей дочери Сары, которая сейчас является мэром города Давао.
22 августа Мэнни Пакьяо в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной ассоциации бокса (WBA) в полусреднем весе уступил единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу. Этот поединок стал для 42-летнего Пакьяо последним в карьере. Всего у него 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге при восьми поражениях и двух ничьих.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016