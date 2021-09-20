Задержан экс-чиновник МВД, скрывавшийся от суда по делам Майдана

Правоохранители задержали в Херсонской области бывшего сотрудника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве, который скрылся от органов следствия и суда после сообщения ему о подозрении в начале сентября и был объявлен в розыск.
Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в понедельник, в феврале 2014 подозреваемый, «выполняя явно преступный приказ руководства ГУ МВД Украины в Киеве и превышая власть, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана независимости к Верховной Раде для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан, организовал террористический акт и убийство митингующих».
В результате таких действий подозреваемого причинены тяжкие последствия, в частности убийство трех человек, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам.
Экс-правоохранителю инкриминируется организация на выполнение явно преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.
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