В «Слуге народа» опровергли желание отправить в отставку спикера

Депутатская фракция «Слуга народа» не инициируют отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заявляет лидер партии, первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко.

«В настоящее время у нас нет ни инициаторов такой процедуры (отставки — Ред.), ни подписных листов, ни каких-либо вопросов. Более того я считаю, что если человек находится на больничном, то не совсем этично такие вопросы поднимать», — сказал Корниенко на брифинге в понедельник.

Также он сообщил, что фракция «Слуга народа» на заседании в понедельник не будет рассматривать вопрос кадровой ротации в правительстве.

«Сегодня не будет кадровых вопросов правительственных. По крайней мере, не планируется», — сказал Корниенко на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что ранее речь шла о возможных кадровых перестановках в правительстве в конце сентября — начале октября, в то время, как «сегодня только середина сентября».

Читайте также: Еврокомиссар признал невыгодность продажи заграницу необработанную древесины

Ранее о желании «слуг» отправить Разумкова в отставку сообщали сразу несколько СМИ. Причиной этого называли конфликты с Офисом президента.