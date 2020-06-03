В Украине будет еще один праздник – День фермера

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника — Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.
Согласно пояснительной записке к проекту указа, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина», в этот день в Украине в 2003 году был принят закон «О фермерском хозяйстве».
В документе отмечается, что на сегодня в количество зарегистрированных субъектов по организационно-правовой форме «фермерское хозяйство» составляет 47 тыс. единиц, что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.
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