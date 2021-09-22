В Днепропетровской области будут судить старшеклассницу, которая подожгла флаг Украины

Полиция города г.Каменское установила личность девушки, которая подожгла государственный флаг Украины, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
«21 сентября во время мониторинга сети Internet полицейскими г.Каменское было обнаружено видео, на котором девушка поджигает флаг Украины. По данному факту материал зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений», — сказано в сообщении в Facebook.
В ходе проверки полицейские установили личность девушки, ею оказалась 15-летняя ученица одной из школ Каменского.
В действиях ученицы школы усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины, отмечают в полиции.
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