В Днепропетровской области раскрыли схему подделки COVID-сертификатов

Киберполиция Днепропетровской области, следственный отдел Днепровского районного управления полиции и представители Министерства цифровой трансформаии раскрыли схему подделки COVID-сертификатов, сообщается на сайте Министерства здравоохранения в среду.

Согласно сообщению, медработница совместно со знакомым изготавливали международные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Стоимость такого сертификата была 6 тыс. грн. Они рекламировали свои услуги в групповых чатах нескольких мессенджеров и предлагали получить международный COVID-сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами мошенников.

По месту работы и жительства правонарушителей работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и «черновые» записи. Открыто уголовное производство.